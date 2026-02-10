Spinge la moglie giù dal balcone e lei precipita per tre metri | La picchiava anche durante la gravidanza

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Taormina dopo aver spinto la moglie giù dal balcone, facendola precipitare da un’altezza di tre metri. La donna, che era incinta, ha raccontato di essere stata anche picchiata durante la gravidanza. I Carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto la denuncia e hanno fermato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti e tentato femminicidio. La donna si trova in ospedale, ma le sue condizioni sembrano stabili.

