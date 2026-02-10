Spettacolo ' Scecco cavallo e Re'

Questa sera va in scena ‘Scecco, cavallo e Re’, uno spettacolo che mette sotto i riflettori il progetto del ponte sullo Stretto. Gli attori raccontano come il potere agisca da sempre in modo nascosto, presentando le proprie mosse come un dono. La pièce punta i riflettori sulle strategie di chi gestisce i grandi progetti e i loro veri scopi, spesso nascosti dietro a parole di facciata.

