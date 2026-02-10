Spettacolo ' Scecco cavallo e Re'
Questa sera va in scena ‘Scecco, cavallo e Re’, uno spettacolo che mette sotto i riflettori il progetto del ponte sullo Stretto. Gli attori raccontano come il potere agisca da sempre in modo nascosto, presentando le proprie mosse come un dono. La pièce punta i riflettori sulle strategie di chi gestisce i grandi progetti e i loro veri scopi, spesso nascosti dietro a parole di facciata.
SCECCO, CAVALLO E RE è uno spettacolo che parla del criminoso progetto del ponte sullo Stretto e di come il potere agisce, da sempre, in maniera subdola, mascherando i propri intenti con la veste del dono. Lo spettacolo nasce, per volontà dell’attrice messinese Monia Alfieri (ed è stato prodotto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Stretto Ponte
Oroscopo cinese anno 2026 per Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Ecco cosa prevede Lao Feng per l’anno del Cavallo di Fuoco
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.