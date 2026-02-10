Spettacolo ' Purificazione' alla Sala Futura
Il Teatro Stabile di Catania porta in scena "Purificazione", nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Pirrotta, uno degli autori e attori più intensi del panorama teatrale contemporaneo. Un monologo, in programma da giovedì 12 a domenica 15 febbraio alla Sala Futura, potente e.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondimenti su Vincenzo Pirrotta
Spettacolo "R.U.R. – Rossum’s Universal Robots" alla Sala Futura
Spettacolo 'Nozze pazze' alla Sala De Curtis
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.
Questa è la.mia futura casetta. Sono single e per esigenza di lavoro mi devo trasferire. Vorrei aprire un apertura snack verso la sala. Che ne dite Qualche consiglio senza stravolgere troppo perché non ho troppi money - facebook.com facebook
#calciomercato #milan Futuro in prestito per il talento del Milan #Sala Alcune squadre si muovono #SempreMilan x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.