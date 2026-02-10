Spettacolo ' I ragazzi irresistibili' al Teatro Verga

Questa sera al Teatro Verga di Catania va in scena ‘I ragazzi irresistibili’, la commedia di Neil Simon interpretata da Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Gli attori portano sul palco una storia che fa ridere e riflettere, attirando un pubblico curioso di vedere due volti noti della scena italiana. La rappresentazione ha già suscitato grande attenzione tra gli appassionati di teatro.

Il Teatro Stabile di Catania presenta al Teatro Verga I ragazzi irresistibili, celebre commedia di Neil Simon, interpretata da due grandi protagonisti della scena italiana: Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Lo spettacolo, in programma da martedì 10 a domenica 15 febbraio, con la regia di.

