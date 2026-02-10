Speculazione edilizia e politici corrotti | in scena La Ridiculosa commedia

Inizia la stagione teatrale a Brindisi con “La Ridiculosa commedia”. Lo spettacolo mette in scena la storia di politici corrotti e di una speculazione edilizia che ha lasciato il segno nella città. La rappresentazione fa riflettere su come interessi economici e corruzione abbiano influenzato lo sviluppo locale, portando alla ribalta i problemi di un sistema ormai consolidato. La scena si svolge sotto gli occhi di un pubblico che si confronta con una realtà che sembra troppo vicina.

BRINDISI - Prosegue la rassegna "Tutte Le Sere Del Mondo", il progetto del Centro di Produzione Teatrale Teatri del Nord Salento, curato da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti e Inti Luigi D'Elia, con il sostegno del Comune di Brindisi e del ministero della Cultura.

