Spazio sotto la superficie di Venere potrebbe esserci un tunnel di lava

Sotto la superficie di Venere potrebbe esserci un tunnel di lava vuoto che scorre sotto il pianeta. La scoperta arriva da uno studio dell’Università di Trento, pubblicato sulla rivista Nature Communications. Gli scienziati hanno analizzato i dati e ipotizzato la presenza di un passaggio sotterraneo di lava, che potrebbe aver formato un canale vuoto. La scoperta apre nuove domande sulla geologia di Venere e sui processi che avvengono sotto la sua superficie.

Un tunnel di lava vuoto potrebbe scorrere al di sotto della superficie del pianeta Venere. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Trento. Il team, guidato da Lorenzo Bruzzone, ha identificato una grotta nelle profondità del nostro vicino cosmico analizzando i dati radar nell’ambito di un progetto dell’Agenzia spaziale italiana. “La nostra conoscenza di Venere – spiega Bruzzone – e’ ancora piuttosto limitata. Finora non abbiamo mai avuto l’opportunita’ di osservare direttamente i processi che avvengono al di sotto della sua superficie.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Venere Superficie Tunnel di lava su Venere: uno studio firmato dai ricercatori dell Osservatorio astronomico d'Abruzzo e della d'Annunzio ne stima le dimensioni Un nuovo studio rivela le dimensioni di tunnel di lava nascosti sotto la superficie di Venere. Scavi sotto Casa del Jazz a Roma, testimone Francesco Piacentini: “Io ho abitato nella villa per 20 anni, in cantina potrebbe esserci qualcosa” - VIDEO Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Did Ancient Aliens Build Human Civilization (Documentary) Ultime notizie su Venere Superficie Argomenti discussi: La pelle di Europa sotto la lente di Juno; La scoperta: l'ipotesi del tunnel di lava sotto la superficie di Venere; Bucce, gambi e radici in un menu geniale da 60€: il team di talenti che nobilita il vegetale a Parma; Prezzo di XRP sotto pressione: deflussi dagli ETF, perdite per i detentori e possibile rimbalzo. Sotto la superficie, ecco il fotovoltaico che funziona anche in mareL’energia solare potrebbe presto trovare una nuova e sorprendente applicazione: il fondo del mare. Una ricerca pubblicata sulla rivista Energy & Environmental Materials ha, infatti, dimostrato che le ... ilmessaggero.it Un nuovo spazio pubblico che interpreta storia, contesto e tecnologia: il Padiglione multifunzione al Parco Brolo nasce nel cuore del Parco Brolo, nel comune di Bonate Sotto. Un’area verde di oltre 30.000 mq valorizzata con un edificio che accoglie attività - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.