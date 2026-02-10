Sparò un colpo di pistola ferendo una vicina di casa | nei guai cinquantenne

Un uomo di 50 anni ha sparato un colpo di pistola contro una vicina di casa, ferendola gravemente alla spalla. La donna è stata subito portata in ospedale, mentre il sospettato è stato fermato dalla polizia. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle ragioni di questo gesto.

Sparò un colpo di revolver che finì per conficcarsi nella spalla di una vicina di casa, provocandole serie lesioni e costringendola al ricovero in ospedale. Dopo circa 40 giorni gli investigatori della questura di Capodistria sono riusciti a chiudere le indagini dopo essere risaliti all'identità.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Cinquantenne Polizia "Stecchette di hashish e pistola a salve senza tappo rosso in casa": 2 giovani nei guai Due giovani di Agrigento sono finiti nei guai dopo essere stati trovati in possesso di stecchette di hashish e di una pistola a salve senza tappo rosso in casa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cinquantenne Polizia Argomenti discussi: Sparò un colpo di pistola ferendo una vicina di casa: nei guai cinquantenne; Cosa sappiamo dell’uomo ucciso a Milano da un poliziotto; Poliziotto spara al ladro durante un inseguimento, indagini sull'uso legittimo della pistola; Dai domiciliari spara al vicino di casa, arrestato un giovane a Catania. Sparò un colpo di pistola ferendo una vicina di casa: nei guai cinquantenneI fatti erano avvenuti la notte di Capodanno nella località Parezzago, a nord delle saline di Sicciole, in Istria. La donna era stata raggiunta dal proiettile, sparato da un revolver di fabbricazione ... triesteprima.it Adriatici ora punta all’assoluzione «Era sotto shock, sparò per difesa»L’ex assessore leghista alla sicurezza del comune di Voghera Massimo Adriatici sparò per difendersi, anche se non in modo cosciente, perché vittima di un blackout mentale al momento dell’esplosione ... laprovinciapavese.gelocal.it COMUNICATO STAMPA: Sparò ad un Gatto e lo fece sbranare da tre Cani, parte il processo a Palermo dopo la Denuncia del P.A.I. con l'avv. Cristiano Ceriello. Dopo la denuncia del PAI con l'avv. Cristiano Ceriello, disposta la citazione a giudizio davanti al - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.