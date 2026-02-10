Sparatorie e cittadini ' perbene' | Rogoredo spaccata a metà tra degrado e riqualificazione

La zona di Rogoredo e Santa Giulia torna sotto i riflettori dopo alcune settimane di cronaca nera. Sparatorie, tensioni tra cittadini e problemi di sicurezza dividono un quartiere che fatica a trovare un equilibrio tra degrado e tentativi di riqualificazione. La gente vive nel timore, mentre le forze dell’ordine cercano di contenere gli episodi di violenza che si sono ripetuti negli ultimi tempi.

Chi abita o lavora tra Rogoredo a Santa Giulia ha opinioni molto differenti sullo stato di salute dei quartieri. Ne abbiamo paralto proprio con loro alla luce degli ultimi fatti di cronaca Nelle scorse settimane Rogoredo e Santa Giulia sono tornati a campeggiare sulle prime pagine locali a causa di fatti di cronaca che hanno riaperto quella ferita che non si riesce a risanare. Quella che, nonostante le riqualificazioni e i presidi delle forze dell'ordine, continua a rappresentare il modo in cui la gente descrive il quartiere. Rogoredo è spaccato in due, tossici, spacciatori e degrado da un lato, cittadini ‘perbene’ dall'altro.🔗 Leggi su Milanotoday.it

