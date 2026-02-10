South Africa’s Ramaphosa backs efforts to end Ukraine war in call with Putin

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha telefonato a Vladimir Putin per rafforzare gli sforzi di pace tra Russia e Ucraina. Ramaphosa ha ribadito il sostegno del suo paese a una soluzione diplomatica e ha discusso possibili passi per fermare il conflitto. La telefonata si inserisce in un tentativo più ampio di trovare una via d’uscita dalla guerra che dura ormai da quasi un anno.

"The two leaders also discussed cooperation in key international fora such as BRICS and the G20," South Africa's presidency said in a statement. "President Ramaphosa and President Putin pledged their support to the process of returning South Africans fighting alongside Russian forces in Ukraine," it added. South Africa's government said in November that 17 of its citizens had joined mercenary forces fighting in Ukraine and that the men had sent distress calls for help to return home.

