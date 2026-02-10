Sorpresa arriva anche Ligabue | Certe notti con i grandi concerti

Ligabue torna a suonare live in Italia e sceglie Ancona come tappa del suo tour. Dopo le date a Reggio Emilia e Caserta, il cantante ha annunciato il grande finale del suo tour “La notte di certe notti” che si svolgerà tra settembre e ottobre in quattordici città italiane. La sorpresa è arrivata poco fa, quando ha confermato la sua presenza in città, attirando fan da tutta la regione.

Ligabue torna ad Ancona. Dopo i grandi eventi alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta dello scorso anno, il cantautore ha annunciato il gran finale del suo tour, "La notte di certe notti", che tra settembre e ottobre toccherà quattordici città italiane. Tra queste c'è appunto Ancona con il suo PalaPrometeo, dove il 'Liga' arriverà martedì 20 ottobre, penultima data del tour. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di giovedì su Ticketone e nei punti vendita abituali (per gli iscritti al fan club BarMario la vendita inizia oggi, sempre alle ore 11). Per l'artista si annuncia dunque un autunno di fuoco, preceduto da una primavera altrettanto intensa.

