Sono in vendita a 500 euro sui siti di second hand le tute dei volontari delle olimpiadi

Le tute dei volontari delle Olimpiadi si trovano in vendita online a circa 500 euro. I prezzi sono più bassi rispetto alle divise dei tedofori, che costano circa 2.500 euro. La differenza potrebbe dipendere dalla domanda e dall’offerta: ci sono 18mila volontari, con 25mila kit distribuiti, mentre i tedofori sono in tutto 10mila. Ora, molti cercano di mettere in vendita le divise per recuperare qualche soldo, e sui siti di seconda mano si trovano offerte interessanti.

Le tute dei tedofori di Milano-Cortina sono disponibili online a circa mille euro, ma non possono essere acquistate ufficialmente.

Le tute usate dai tedofori durante l’accensione del braciere olimpico sono finite in vendita online.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

