Solids 2026 | navetta speciale dalla stazione alla Fiera di Parma

La Fiera di Parma si prepara all’arrivo di Solids 2026, una grande manifestazione prevista per l’11 e il 12 febbraio. Per facilitare gli spostamenti, i organizzatori hanno deciso di mettere a disposizione un bus speciale che collega la stazione ferroviaria di Parma con la sede delle Fiere di Baganzola. Il servizio partirà in modo dedicato durante le due giornate dell’evento, offrendo un’alternativa comoda e veloce per i visitatori.

In occasione della manifestazione fieristica Solids 2026, prevista a Parma l’11 e il 12 febbraio 2026, verrà attivato un servizio di trasporto pubblico speciale con autobus dalla Stazione FS alla sede delle Fiere di Parma a Baganzola e viceversa.Le partenze dalla Stazione FS (fermata Ovest).🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Solids 2026 Navetta dalla stazione marittima al Castello Arechi, presentato il servizio: i dettagli È stato annunciato questa mattina a Palazzo Sant’Agostino il nuovo servizio navetta che, dalla prossima primavera, collegherà la Stazione Marittima di Salerno al Castello Arechi, passando per il Porto Masuccio Salernitano, la Stazione Ferroviaria e Vietri sul Mare. Testo 2026: la fiera del libro torna con duecento appuntamenti alla Stazione Leopolda

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.