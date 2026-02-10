Solidarietà sul territorio | il Moto club Polizia di Stato in visita all’Unione ciechi

Giovedì 5 febbraio, una delegazione del Moto Club Polizia di Stato di Piacenza si è recata all’Unione Ciechi e Ipovedenti. A guidarla, il referente Francesco Marullo e il vice Paolo Ferri. Hanno incontrato il presidente Filippo Siciliano per portare solidarietà e ascoltare le esigenze delle persone non vedenti. La visita è stata un’occasione per rafforzare il legame tra forze dell’ordine e il territorio, in un momento in cui il supporto alla comunità diventa sempre più importante.

In occasione dei numerosi incontri il Moto Club della Polizia di Stato unisce a momenti conviviali raccolte fondi da destinare a diverse realtà del territorio. «Insieme ai soci che nel corso dei vari motoraduni hanno sempre organizzato momenti di beneficenza, nel caso specifico un ringraziamento particolare è doveroso nei confronti della Banca di Piacenza, da sempre sostenitrice delle iniziative del moto club, e del gruppo Gospel The Bells che ogni anno, grazie alla speciale esibizione nel periodo natalizio, permette di raccogliere una somma consistente. Il Moto Club Polizia di Stato continuerà quindi a "viaggiare" in questa direzione», si legge in una nota del sodalizio.

