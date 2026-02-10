Sofia Goggia regina delle piste da sci e di stile | il rapporto speciale con la moda

Sofia Goggia ha conquistato il bronzo nella discesa libera ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La sciatrice italiana si conferma una delle protagoniste più attese, dimostrando tutta la sua grinta e determinazione sulla pista. La sua vittoria arriva dopo una gara intensa, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultima discesa.

Tra le protagoniste più attese dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, con il plauso collettivo Sofia Goggia ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera. E, sebbene sia stato decisamente meno brillante il risultato ottenuto nella più recente combinata femminile, la sua stoffa rimane quella dell’assoluta campionessa: in ritardo rispetto ai primi tempi, cercando di recuperare, l’atleta è scivolata a tre quarti del tracciato finendo fuori dalle linee blu. La tensione è stata subito sciolta da una grande ovazione quando si è rialzata, scendendo con i suoi sci fino al traguardo. Determinata e risoluta la sciatrice bergamasca è una regina sulle piste ma anche fuori, a volte persino in passerella. 🔗 Leggi su Dilei.it

Milano-Cortina 2026: immortale Sofia Goggia. Medaglia di bronzo e terza olimpiade consecutiva a podio. Quarta gioia italianaSofia Goggia è immortale. Bronzo nella discesa libera femminile e quarta medaglia complessiva per l’Italia in due giorni di olimpiadi ... affaritaliani.it

Sofia Goggia cade, sfuma il sogno della medaglia nella combinata con Della Mea: «Scusa Lara. Non ho trovato il focus, non ho ricreato l'adrenalina da gara»CORTINA - Sofia Goggia cade sulla pista Olympia delle Tofane oggi, martedì 10 febbraio, e sfuma il sogno della medaglia nella combinata femminile in coppia con Lara Della Mea. ilgazzettino.it

LA PROVA DI DISCESA VA IN ARCHIVIO Breezy Johnson fa registrare il miglior tempo. Dopo Ariane Raedler però c'è la nostra Laura Pirovano Le altre azzurre: Sofia Goggia è out, Nicole Delago 10ª e Nadia Delago 19ª Appuntamento alle 14:00 p - facebook.com facebook

Sofia #Goggia: ho sbagliato il salto. Rimpianti, ma va bene comunque #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali #SofiaGoggia x.com