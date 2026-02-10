Sofia Goggia decide di saltare il superG di Torino dopo aver sentito di non avere più adrenalina. La campionessa di sci, reduce da un problema di stanchezza, punta a recuperare energie per le prossime gare. La giornata di allenamenti si presenta dura, ma lei vuole tornare in forma. La sua scelta ha sorpreso gli addetti ai lavori, che sperano di vederla al massimo nelle prossime competizioni.

Milano Cortina 2026 propone una giornata serrata per l'alpinismo italiano, con Sofia Goggia al centro di una discesa libera complicata all'interno della gara a squadre. La caduta che ha coinvolto la campionessa apporta un cambiamento di programma per la quota di giornata, impedendo a Lara Della Mea di prendere parte alle fasi successive. L'evoluzione della manifestazione viene sintetizzata attraverso le parole dell'azzurra e le considerazioni della squadra, restando focalizzati sui fatti e sulle conseguenze sportive. Nel tratto decisivo della giornata, la caduta ha precluso a Goggia la possibilità di lottare per una prestazione piena.

Sofia Goggia: "Manca l'adrenalina, salto il superG per recuperare energie

Sofia Goggia si ferma ancora ai Mondiali di Milano Cortina.

