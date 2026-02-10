Durante la quarta sessione di sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026, Sofia Goggia ha subito una brutta caduta nella combinata. La campionessa italiana ha perso il controllo in una fase delicata della gara, finendo fuori pista e causando preoccupazione tra gli spettatori. La sua condizione appare seria e si valuta un possibile distacco dal comando che aveva prima dell’incidente. La giornata si è mostrata intensa, tra discese tecniche e imprevisti, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Una giornata dinamica e piena di contenuti tecnici ha animato la quarta sessione di sci alpino ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, con una protagonista di primo piano impegnata in una prova cruciale della combinata a squadre femminile. L’attenzione era centrata su Sofia Goggia, campionessa olimpica in carica, reduce dalla medaglia di bronzo nella discesa pura, che ha affrontato la gara sulla pista Olympia delle Tofane in una cornice di grande ritmo e aspettative. Durante la discesa libera, la campionessa bergamasca ha perso stabilità in una sezione chiave, scivolando sul fianco destro dopo aver percorso una linea fluida sul tratto di Schuss delle Tofane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia cade nella combinata: condizioni e distacco leader

La gara di combinata femminile alle Olimpiadi è iniziata con sorprese e cadute.

Sofia Goggia torna alla vittoria a Val d'Isere | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Sofia Goggia cade sulla pista Olympia delle Tofane, sfuma il sogno della medaglia nella combinata con Laura Della MeaCORTINA - Sofia Goggia cade dalla pista Olympia delle Tofane oggi, martedì 10 febbraio, e sfuma il sogno della medaglia nella combinata femminile in coppia con Lara Della Mea. ilgazzettino.it

LIVE Olimpiadi, in diretta la combinata, Goggia cade in discesa: Fontana nello short track, le gare oggi a Milano CortinaGiorno 5 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta i risultati di oggi, 10 febbraio con le gare degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Niente da fare per Sofia Goggia nella combinata femminile. La campionessa azzurra, bronzo in discesa a questi giochi di Milano-Cortina è scivolata via a circa metà gara della discesa della combinata dove gareggia in coppia con Lara Della Mea. Nessun pro - facebook.com facebook

Sofia #Goggia: ho sbagliato il salto. Rimpianti, ma va bene comunque #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali #SofiaGoggia x.com