Sofia Goggia ammette | Non avevo l’adrenalina giusta Riposo per il superG

Sofia Goggia si ferma ancora ai Mondiali di Milano Cortina. La campionessa italiana non riesce a trovare la giusta adrenalina e decide di prendersi un momento di pausa dal superG, anche se le prove della gara di combinata a squadre non sono andate come sperava. La sciatrice ha spiegato di non aver avuto l’energia giusta e si prende del tempo per recuperare.

Niente da fare per Sofia Goggia nella discesa libera valida per la gara di combinata a squadre delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una sua caduta pregiudica la possibilità di tentare l'assalto a una comunque difficile medaglia; associata a lei avrebbe dovuto essere Lara Della Mea, che dunque non scenderà più avanti nella giornata. Così la medaglia di bronzo della discesa libera ai microfoni della Rai: " Sicuramente oggi non sono riuscita a entrare in gara con lo stesso focus dell'altro giorno. Nonostante stamattina mi sentissi molto bene, anche in riscaldamento, non ho ricreato la tensione e l'adrenalina della discesa di due giorni fa.

