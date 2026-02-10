In Italia, il dibattito sulla condizione delle donne si fa sempre più acceso. In molte città, le associazioni e i movimenti chiedono riforme per combattere la violenza e promuovere l’uguaglianza. Intanto, cresce anche il fronte che mette in discussione il ruolo tradizionale delle donne e degli uomini nella società. La questione resta complessa e divisa, con opinioni spesso molto diverse tra loro.

Roma, 10 feb – Nell’attuale società materna, nutritiva e femminile, dove il maschile è depotenziato e annichilito, le forze progressiste ritengono il patriarcato responsabile della violenza sulle donne. In realtà il vero patriarcato in Occidente si è esaurito con le grandi civiltà tradizionali, l’Impero Romano, la società medioevale e muovendosi la Storia verso i tempi attuali le prerogative patriarcali sono via via scomparse. Valori maschile e considerazione femminile . Il patriarcato è stato portatore di valori maschili, incarnati dal pater familias a Roma. E nella cultura tradizionale in seguito, dove le donne erano tenute in grande considerazione ed esercitavano il potere femminile. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Società patriarcale o troppo materna?

Approfondimenti su Roma Febbraio

Una nuova 'lista degli stupri' è stata scoperta al liceo Carducci di Roma, evidenziando ancora una volta fenomeni di machismo e patriarcato tra i giovani.

Francesca Michielin riflette sulla realtà della società patriarcale durante il suo intervento a Una, nessuna e centomila, tenutosi a Piazza del Plebiscito.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Zoe, perdonaci, perdona questa società patriarcale e violenta, che non fa nulla per cambiare. . . . segui @donnapop #donnapop #zoetronchero #femminicidio #violenzadigenere #patriarcato #maschilismo #sessismo #razzismo facebook