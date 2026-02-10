Snoop Dogg si è messo in mostra a Cortina con una lezione di sci. Il rapper, arrivato in Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha provato a sciare sotto gli occhi di una maestra d’eccezione. Le immagini del suo debutto stanno facendo il giro del web, mostrando un Snoop più divertito che esperto sulla neve.

Il rapper Snoop Dogg, in Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, continua a far parlare di sé. Il cantante 54enne, dopo essersi innamorato del curling, ha deciso di lanciarsi in uno degli sport invernali più conosciuti: lo sci. Il rapper, a quanto pare però, non aveva mai messo gli scarponi ai pedi e così si è fatto aiutare da una maestra d’eccezione, la campionessa olimpica statunitense Picabo Street. Il video ha fatto velocemente il giro del web: l’ex sciatrice lo prende per mano e, come si fa con gli sciatori inesperti, lo guida lungo una piccola discesa a Cortina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Snoop Dogg a lezione di sci a Cortina con una maestra d’eccezione: le immagini del debutto – Video

Approfondimenti su Snoop Dogg Cortina

A Gallarate, il rapper Snoop Dogg ha fatto una sorpresa durante la cerimonia di consegna della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026.

Snoop Dogg sarà il volto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Snoop Dogg Cortina

Argomenti discussi: Momenti che entrano nel mito della Lombardia: il tedoforo Snoop Dogg va pure a lezione di bocce VIDEO; Il tedoforo Snoop Dogg fa tappa alla Balera dell’Ortica a Milano: lezioni di bocce e foto con i fan; Snoop Dogg ha portato la Fiamma olimpica nella 59esima tappa; Com'è andata la prima lezione di sci di Snopp Dogg a Cortina?.

Snoop Dogg alle Olimpiadi: il debutto sugli sci è tutto da ridereFedele allo spirito olimpico, Picabo Street ha consegnato a Snoop una medaglia d’oro personalizzata con il suo nome inciso. Lui ha ricambiato con una catena d’oro e un berretto. Perché alle Olimpiadi, ... iodonna.it

Momenti che entrano nel mito della Lombardia: il tedoforo Snoop Dogg va pure a lezione di bocceDopo il grande successo del passaggio della Fiamma Olimpica a Como, ieri ha suscitato moltissima curiosità la ripartenza della torcia olimpica da Gallarate. Qui infatti primo tedoforo d’eccezione è st ... comozero.it

Radio Deejay. . Ospite a Deejay Chiama Italia poche ore prima della sua esibizione alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, Andrea Bocelli racconta dell’incontro con Snoop Dogg. Il tenore si è esibito con il rapper e il figlio Mat - facebook.com facebook

Snoop Dogg in Italia per le Olimpiadi invernali: l'intervista esclusiva di Celenza. #propagandalive x.com