Smantellata la banda specializzata in furti di bancomat e prelievi rapidi | sette denunciati a Lodi

La polizia di Lodi ha smantellato una banda specializzata in furti di bancomat e prelievi rapidi. Sette persone sono state denunciate, tutte di origine colombiana e cubana, tra i 20 e i 45 anni. Gli agenti della Questura sono riusciti a bloccare il gruppo dopo alcune indagini che duravano da settimane. La banda avrebbe messo a segno diversi colpi nelle ultime settimane, ma ora sono finiti tutti sotto inchiesta.

Lodi, 10 febbraio 2026 – Sette persone, tutte di origine colombiana e cubana, di età compresa tra i 20 e i 45 anni, sono state denunciate dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi. È accaduto al termine di una lunga indagine, durata circa un anno. Gli indagati, tutti con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona e irregolari sul territorio nazionale, facevano parte di una banda organizzata specializzata in furti e truffe. Le indagini partite da due colpi a Lodi. L'inchiesta ha preso avvio da due episodi avvenuti nello stesso giorno a Lodi: un tentativo di furto in un'abitazione nei pressi di via San Colombano e un furto su autovettura in zona via Lodivecchio.

