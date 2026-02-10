Slittino l’Italia sfiora il podio | Hofer quarta due azzurre in top 5

Le atlete italiane dello slittino hanno regalato emozioni alle Olimpiadi di Milano Cortina. Hofer ha sfiorato il podio, chiudendo quarta, mentre due azzurre sono entrate in top 5. Un risultato che ha fatto sognare il pubblico e dimostra che l’Italia può competere ai massimi livelli in questa disciplina.

Sognare a occhi aperti è un ingrediente essenziale per vincere alle Olimpiadi. E anche oggi lo slittino singolare donne ce l'ha dimostrato. Sono stati due giorni molto intensi sul ghiaccio e con le azzurre sempre protagoniste. Alla fine, la rassegna casalinga si è chiusa con una delusione, ma solo perché si è andati davvero vicini a un traguardo storico. Due italiane sono riuscite a qualificarsi in top five e sarebbero bastati solo pochi centesimi per riuscire a salire sul podio e aggiudicarsi una medaglia.

Le atlete italiane e internazionali si preparano all’ultima run sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina, dove il singolo femminile è ancora tutto da decidere.

L'Italia dello slittino resta in scia per il podio olimpico con Hofer e Robatscher pronte all'assalto finale nelle ultime due manche di domani a Cortina. Leggi le news: tinyurl.com/2wa8u7mu #wearefisi #fisinews #slittino x.com

