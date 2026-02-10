Slittino | Julia Taubitz si lancia verso l’oro Verena Hofer in corsa per il bronzo

Julia Taubitz ha conquistato la medaglia d’oro nello slittino femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara è stata più combattuta del previsto, con Verena Hofer che ha centrato il bronzo. Fin dall’inizio, le posizioni sono state chiare nel singolo maschile, ma le donne hanno regalato sorprese e colpi di scena fino all’ultima discesa.

L’avevamo detto ieri: a differenza di quanto abbiamo visto con il singolo maschile, con le posizioni delineate sin dal via, il singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 avrebbe potuto regalare più colpi di scena. Così è stato sulla Eugenio Monti dove si è appena conclusa la terza run che anticipa quella che sarà la discesa decisiva per le medaglie. Al comando è rimasta Julia Taubitz: la tedesca si lancia verso la medaglia d’oro timbrando nuovamente il miglior crono (complessivo di 2’37”918). Alle sue spalle però non troviamo la connazionale Merle Fraebel, che si stava giocando fino a ieri il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Slittino: Julia Taubitz si lancia verso l’oro. Verena Hofer in corsa per il bronzo Approfondimenti su Julia Taubitz Slittino: a Lake Placid torna alla vittoria Julia Taubitz, Verena Hofer in top-10 Verena Hofer perde una posizione, ma resta in corsa per il bronzo nello slittino Questa mattina, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Verena Hofer ha perso una posizione nella classifica dello slittino singolo femminile. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Julia Taubitz Argomenti discussi: Slittino: Julia Taubitz vola nella quarta prova olimpica, italiane staccate; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer chiude in top5 la sesta prova, indietro Robatscher; Slittino, nell’ultima prova cronometrata delle Olimpiadi Verena Hofer si porta a ridosso delle migliori. Slittino: Julia Taubitz si lancia verso l’oro. Verena Hofer in corsa per il bronzoL’avevamo detto ieri: a differenza di quanto abbiamo visto con il singolo maschile, con le posizioni delineate sin dal via, il singolo femminile di ... oasport.it LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer e Robatscher in corsa per il podio. Ultima manche alle 18.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:46 Con la discesa della rumena Buzatoiu si chiude la terza run. Appuntamento alle 18.25. A tra poco! 17:42 ... oasport.it Slittino, dopo la 2° runa cambio al vertice in casa Germania. Ora comanda Julia Taubitz con 61 millesimi di margine sulla connazionale Frabel. In terza sale la lettone Elina Bota (+0.495) autrice di una prova maiuscola che fa scivolare in quarta la nostra Veren - facebook.com facebook È iniziata la gara dello slittino singolo femminile e la prima run ha detto assai bene alle azzurre: Verena Hofer Terzo crono 52.861 Sandra Robatscher Sesto tempo 52.886 Guidano la classifica 1. Merle Malou Fraebel 52.590 2. Julia Tau x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.