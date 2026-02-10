Slittino Hofer e Robatscher in corsa per il podio | tutto aperto prima dell’ultima run a Cortina

Le atlete italiane e internazionali si preparano all’ultima run sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina, dove il singolo femminile è ancora tutto da decidere. Taubitz guida dopo tre manche, ma alle sue spalle molte scelte sono ancora aperte. Hofer e Robatscher, in corsa per il podio, non hanno ancora rinunciato e puntano a conquistare una medaglia prima della fine della gara. La tensione cresce mentre le concorrenti si preparano all’ultima discesa.

Nel singolo femminile sulla pista “Eugenio Monti” le azzurre sono ancora in piena lotta: Taubitz guida dopo tre manche, ma alle spalle è bagarre per le medaglie. La corsa alle medaglie nel singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 resta apertissima. Dopo la terza delle quattro discese in programma sulla pista Eugenio Monti del Cortina Sliding Center, Verena Hofer e Sandra Robatscher mantengono vive le speranze di podio, occupando rispettivamente la quarta e la sesta posizione della classifica generale. Al comando resiste con autorità Julia Taubitz, che dopo tre run ha fermato il cronometro sul tempo complessivo di 2’37”918, confermando quanto di buono mostrato già nella prima giornata di gara.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Cortina Diagonale LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer e Robatscher in corsa per il podio. Ultima manche alle 18.30 Le atlete italiane Hofer e Robatscher sono in gara nella finale di slittino singolo femminile alle Olimpiadi. Slittino femminile, Germania davanti ma l’Italia c’è: Hofer terza e Robatscher sesta dopo la prima manche Sulla pista “Eugenio Monti” di Cortina, le tedesche fanno subito paura, ma l’Italia resiste. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cortina Diagonale Argomenti discussi: Slittino, attesa per Hofer e Robatscher; Slittino femminile, Hofer 3a e Robatscher 6a dopo la prima run; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer chiude in top5 la sesta prova, indietro Robatscher; Fraebel e Taubitz fanno subito la differenza, ma Hofer e Robatscher ci sono per l'Italia: 3° e 6° crono in apertura. LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer e Robatscher in corsa per il podio. Ultima manche alle 18.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:42 Ribadiamo la top ten ad una manche dal termine: 1-Taubitz (GER) 2:37.918 2-Bota (LAT) 2:38.622 ... oasport.it LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Hofer e Robatscher in lotta per le medaglieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Termina qui l DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche del singolo femminile di slittino ai Giochi ... oasport.it L'Italia dello slittino resta in scia per il podio olimpico con Hofer e Robatscher pronte all'assalto finale nelle ultime due manche di domani a Cortina. Leggi le news: tinyurl.com/2wa8u7mu #wearefisi #fisinews #slittino x.com L'Italia dello slittino resta in scia per il podio olimpico con Hofer e Robatscher pronte all'assalto finale nelle ultime due manche di domani a Cortina. Leggi le news: https://tinyurl.com/2wa8u7mu #wearefisi #fisinews - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.