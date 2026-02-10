skeleton passo indietro per le azzurre nella terza prova del singolo tabitha stoecker fa il vuoto

Nella terza prova del singolo femminile, Tabitha Stoecker si prende il miglior tempo e si prepara a partire in pole position per la gara olimpica di Milano Cortina 2026. Le azzurre, invece, fanno un passo indietro rispetto alle aspettative.

Tabitha Stoecker ha messo a segno il miglior tempo al termine della terza prova in vista della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano la britannica ha fatto il vuoto, con la Germania che sta iniziando ad alzare i giri del motore e si porta nelle posizioni alte della classifica. Passo indietro, invece, per le azzurre. Tabitha Stoecker ha impressionato facendo fermare i cronometri sul tempo di 57.55 con un margine di vantaggio di 32 centesimi sull’austriaca Janine Flock che ha chiuso in 57.87, quindi terza la tedesca Jacqueline Pfeifer in 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Sigulda, Kim Meylemans conquista la quarta tappa della Coppa del Mondo di skeleton femminile 2025-2026, superando Tabitha Stoecker.

La seconda prova delle atlete italiane di skeleton alle Olimpiadi è appena iniziata.

