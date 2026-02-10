Janine Flock si aggiudica la quarta prova di skeleton femminile in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La slalomista austriaca ha fatto segnare il miglior tempo, lasciandosi alle spalle le rivali. Valentina Margaglio, invece, ha risalito alcune posizioni, mantenendo viva la speranza di qualificarsi per la gara olimpica.

Janine Flock ha realizzato il miglior tempo al termine della terza quarta in vista della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano abbiamo assistito ad una manche interessante che è andata a confermare come l’equilibrio regni sovrano e la gara per le medaglie inizierà senza una chiara ed ovvia favorita. Janine Flock chiude con il tempo di 57.80 con 20 centesimi di vantaggio sulla britannica Tabitha Stoecker che chiude in 58.00 dopo aver dominato la terza prova. Alle loro spalle la sua connazionale Amelia Coltman a 32 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Skeleton, Janine Flock è la più veloce nella quarta prova. Valentina Margaglio risale

