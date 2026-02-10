Dopo aver conquistato l’oro nella 20 km di biathlon, Johan-Olav Botn si è lasciato andare alle lacrime al traguardo. Ha gridato più volte il nome del suo amico Sivert Guttorm Bakken, morto lo scorso 23 dicembre in una camera d’albergo a Passo Lavazè, in provincia di Trento. La vittoria è stata anche un modo per ricordarlo e rendere omaggio a chi non c’è più.

“Sivert, Sivert, Sivert”. Al traguardo della 20 km di biathlon Johan-Olav Botn – dopo aver vinto la medaglia d’oro – ha urlato diverse volte il nome del suo amico Sivert Guttorm Bakken, morto il 23 dicembre 2025 in una camera d’albergo di Passo Lavazè, valico alpino del comune di Varena, in provincia di Trento. Botn ha vinto l’oro e ha subito voluto ricordare l’amico ed ex compagno di nazionale Bakken. Pugni chiusi e braccia al cielo: un gesto non solo per cancellare la fatica fisica e nervosa che lo ha portato a una insperata medaglia d’oro, ma anche per stemperare lo choc e il panico vissuti in quel 23 dicembre, quando entrò nella camera di Bakken e lo trovò senza vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sivert, Sivert”: le lacrime di Botn dopo l’oro nel biathlon e la dedica all’amico Bakken, trovato morto in camera

