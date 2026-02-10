Oltre 50 operatori sanitari della Uilfpl si sono radunati ieri mattina davanti all’ingresso dell’ospedale di Ravenna, in via Missiroli. Con le bandiere del sindacato, hanno protestato contro le continue fatiche che devono affrontare ogni giorno. La loro richiesta è chiara: basta con i sacrifici ripetuti che mettono a rischio la qualità delle cure e il lavoro stesso. La protesta si è svolta in un clima deciso, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sulla situazione difficile dei dipendenti ospedalieri.

Oltre 50 operatori sanitari ieri mattina si sono riuniti in un sit-in davanti all’ingresso dell’ ospedale di Ravenna in via Missiroli con le bandiere della Uilfpl per "dire basta – si legge in una nota del sindacato – a una condizione lavorativa fatta di sacrifici continui, necessari solo per garantire la minima continuità assistenziale nei reparti e nei servizi ospedalieri e territoriali". La protesta nei prossimi giorni arriverà anche negli altri ospedali della Romagna: il 20 febbraio a Cesena, il 23 febbraio a Rimini e il 26 febbraio a Forlì. "Le assenze da coprire sono sempre più numerose e si moltiplicano gli spostamenti forzati da un servizio all’altro, fino al trasferimento tra ospedali diversi – scrive Luca Lanzillotti, segretario Uilfpl Ravenna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sit-in della Uilfpl per gli operatori: "Basta ai sacrifici continui"

