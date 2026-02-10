Simone Mocellini non riesce a passare in finale nella team sprint alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo aver dato il massimo, si arrende in una batteria contro avversari molto più forti, come Klaebo. “Ho faticato molto, mi dispiace perché la condizione c’era”, dice il mezzosangue dello sci di fondo, consapevole di aver dato tutto in pista.

Simone Mocellini chiude con la semifinale la sua team sprint alle Olimpiadi di Milano Cortina, dovendosi arrendere in una batteria dal talento esagerato da Klaebo in giù. Ma per lui, dopo la quasi sfortuna della mattina con il bastoncino rotto, rimane un senso d’amarezza nonostante davvero sia là dove intendeva essere. Prima di tutto, Mocellini sottolinea le sue difficoltà con le condizioni di giornata: “ Ho faticato veramente molto, dopo il cambio di condizione della neve e con la semifinale che avevo significava essere fuori. Ho provato a correre ma era impossibile. Il fatto di aver rotto il bastone è un segno che stavo davvero bene, ma con gli avversari che ho avuto in semifinale non è stato possibile andare avant i”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Mocellini: “Ho faticato molto, mi dispiace perché la condizione c’era”

Approfondimenti su Simone Mocellini

Lorenzo Musetti ha affrontato un inizio difficile agli Australian Open 2026, esordendo contro il belga Raphael Collignon.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Simone Mocellini

Sci nordico: Mocellini quarto nella sprint a Goms, vince KlaeboQuarto posto per Simone Mocellini nella sprint in tecnica classica di Goms, in Svizzera, nella tappa di coppa del mondo di sci nordico che precede Milano Cortina 2026. Mocellini, che non saliva sul ... ansa.it

Scenderanno nello splendido stadio di Tesero Caterina Ganz, Federica Cassol, Nicole Monsorno e Iris De Martin Pinter alle 09.15. Federico Pellegrino, Simone Mocellini, Elia Barp e Simone Daprà alle 09:55 - facebook.com facebook

IL PROGRAMMA E GLI ITALIANI IN GARA DI MARTEDI 10 FEBBRAIO 9:15 – Sci di fondo sprint qualificazioni donne (Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno) 9:55 – Sci di fondo sprint qualificazioni uomini (Elia Barp, Simone D x.com