Simeone voglia matta di Toro | contro il Bologna punta al posto da titolare

Dopo un rientro positivo a Firenze, Simeone spinge forte per tornare in campo con il Torino. Domenica, il tecnico Baroni valuta di dargli un’altra chance dall’inizio, puntando a riconquistare la maglia da titolare. La voglia dell’attaccante argentino di scendere in campo contro il Bologna è evidente, e i tifosi attendono di vedere se questa sarà la volta buona.

"Vado al massimo", e non è un remake della prima volta di Vasco Rossi al Festival di Sanremo. Sì, navighiamo nel mese di febbraio ma è da qui, nel pieno del cuore dell’inverno, e nello specifico dal sabato sera fiorentino, che è iniziata la grande rincorsa di Giovanni Simeone. Perché "adesso vado al massimo", ha confidato ai compagni il Cholito mentre la squadra rientrava a Torino a bordo di un treno charter, sabato notte, dopo il pareggio del Franchi. La morale è chiarissima, la traiettoria pure: Simeone punta con decisione il Bologna. Domenica vuole tornare a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco del Toro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

