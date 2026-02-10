silvia salis e la sicurezza quando le parole servono a non decidere

La sindaca di Genova, Silvia Salis, torna al centro delle polemiche con un intervento sul giornale Il Foglio. Lo scorso 9 febbraio, ha scritto di come il governo abbia gestito male la sicurezza, ma senza proporre soluzioni concrete. Le sue parole suscitano reazioni contrastanti: alcuni criticano la mancanza di passi avanti, altri chiedono più azioni rispetto alle parole. La discussione sulla sicurezza a Genova si riaccende, con i cittadini che aspettano risposte chiare e decisioni immediate.

Lo scorso 9 febbraio, sulle colonne de Il Foglio, è stato pubblicato un intervento dal titolo Il disastro del governo sulla sicurezza, firmato dal Sindaco di Genova Silvia Salis. Un testo che ambisce a certificare il fallimento dell’esecutivo sul terreno dell’ordine pubblico e che, allo stesso tempo, propone una rilettura ampia – e politicamente orientata – del concetto stesso di sicurezza. C’è un modo elegante per sottrarsi a una responsabilità politica: ridefinire il problema fino a renderlo irriconoscibile. È quello che accade sempre più spesso nel dibattito sulla sicurezza, trasformata da questione concreta – ordine pubblico, controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati – in una categoria emotiva, sociale, quasi filosofica. 🔗 Leggi su Panorama.it

Silvia Salis: 'Il governo immobile sulla sicurezza, serve un patto nazionale'Il governo naviga a vista ma non fa nulla e dà la colpa ai sindaci visto che le città più importanti sono quasi tutte guidate da giunte di centrosinistra. Lo scrive la sindaca di Genova Silvia ... ansa.it

Rixi: Cara Silvia, il Governo non va contro la città ma le regole vanno rispettateProsegue il botta e risposta a distanza, ma anche in presenza, tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi. Al centro il futuro e la crescit ... primocanale.it

“Sulla sicurezza urbana servono risorse e coordinamento, non propaganda”. Silvia Salis torna a parlare di sicurezza, definendo il governo “immobile” e puntando tutto su “un patto nazionale”. “I sindaci non sono bersagli ma alleati. Teniamo insieme ordine e gi facebook

Secondo Silvia Salis in Italia mancano i poliziotti, ma Eurostat dice il contrario: l’Italia è sopra la media europea. Il problema non è quanti sono, ma come vengono usati, quanti rischi corrono solo per difendersi, e quante scorte o quanti uffici inutili pagano i cont x.com