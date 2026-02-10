Sigilli violati nuove micro discariche e fontana rubata | FOTO

A Mondragone il problema del degrado ambientale torna a preoccupare. Le guardie ambientali del Wwf Caserta hanno scoperto nuove micro discariche e hanno trovato una fontana rubata nel territorio. I controlli sono stati serrati, ma il fenomeno dell’inciviltà sembra non fermarsi. La situazione richiede interventi immediati per fermare l’abbandono di rifiuti e il vandalismo.

Impazza il degrado a Mondragone. E' quanto si evince dai controlli posti in essere sul territorio dalle guardie ambientali Wwf Caserta. In via Pirandello e nelle campagne limitrofe di via Venezia sono state scovate altre due micro discariche. Anche qui rifiuti vari perlopiù plastica, cartucce di fucili da caccia e giochi per bambini come autoscontro e altalene. Inoltre è stata rubata una piccola fontana ornamentale in via alle spalle di un centro di revisione auto in località ‘Le Corse’. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Casertanews.it

