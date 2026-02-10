Sighel e l' arrivo di schiena | Mossa studiata ma se fossi caduto

Pietro Sighel ha vinto la medaglia d’oro con l’Italia nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi. Il suo arrivo sul traguardo ha fatto il giro del mondo, e molte persone ricordano ancora la sua mossa studiata, anche se avrebbe potuto cadere. Un finale emozionante che resterà nella storia dello sport italiano.

L'arrivo sul traguardo di Pietro Sighel, che consegna la medaglia d'oro all'Italia nella staffetta mista nello short track, si candida tra i momenti più iconici di questa Olimpiade. Arrivato a Casa Italia Milano per i festeggiamenti, l'azzurro ha spiegato le origini e i motivi di questa "mossa".

