Sicurezza ponti e impalcati | Bucci Disponibile ad andare al Mit con la sindaca

Il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo ha chiesto chiarimenti sui fondi destinati alla sicurezza dei ponti di Genova. La questione riguarda i soldi dell’accordo Morandi con Aspi e come vengono spesi. Intanto, Bucci si dice pronto a portare la sindaca al Mit per discutere di questi temi. La situazione resta calda, con attenzione su come si intervenirà per mettere in sicurezza le strutture della città.

Si parla ancora dei fondi destinati alla messa in sicurezza di ponti e impalcati genovesi. Oggi il consigliere regionale del Partito Democratico Simone D'Angelo ha presentato un'interrogazione per chiedere spiegazioni sull'utilizzo dei fondi del cosidetto 'Accordo Morandi' con Aspi, a mo' di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Sicurezza Ponti

Da Napoli ad Atreju, il progetto “Campus salute Ets” promuove iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sicurezza Ponti

Argomenti discussi: Viadotti a Genova, allarme del Comune: Servono 360 milioni l’anno; Ponti e viadotti in acciaio: fatica, corrosione, incendio e nuove strategie di valutazione; L’Italia senza regia: perché Genova e Niscemi raccontano lo stesso fallimento; Consiglio regionale Liguria: interrogazioni su sanità, infrastrutture e servizi.

Bucci: I fondi per gli impalcati? Andremo a Roma con Salis a chiederli, ma con i progettiIl presidente della Regione apre a un utilizzo dei fondi avanzati dal programma di Aspi sulla digitalizzazione: Ma il Comune mi dimostri che non servono ... ilsecoloxix.it

Sicurezza ponti e impalcati: Bucci, Disponibile ad andare al Mit con la sindacaIo non ho problemi a utilizzare i fondi in eccesso, ma il project manager deve dire chiaramente che quei soldi sono sufficienti per fare tutto il lavoro, commenta il presidente della Regione ... genovatoday.it

L’equivalente di due Ponti sullo Stretto potrebbe mettere in sicurezza il territorio. Le cifre contenute in un piano della Regione approvato nel 2017. Era stato concepito per stanziare centinaia di milioni destinati ai primi interventi. Da allora è cambiato poco htt - facebook.com facebook