Sicurezza e coltelli come complicare la vita ai cuochi più che ai maranza

Questa mattina, in Parlamento, si è aperto il dibattito sulla nuova bozza del decreto Sicurezza. Tra le misure proposte, spiccano restrizioni sui coltelli, che rischiano di complicare la vita a chi lavora in cucina più di quanto lo facciano con i criminali. Le nuove norme, infatti, sembrano puntare più a mettere sotto controllo i coltelli che a risolvere i problemi di sicurezza reale. La questione ha generato già molti dubbi tra chef e cittadini, che si chiedono se davvero sia questa la strada giusta.

Valditara: "La sinistra dei diritti ha indebolito la cultura del rispetto. I metal detector sono strumenti utili" Leggendo i primi articoli della bozza del decreto Sicurezza circolata in questi giorni, sembra quasi che qualcuno abbia scoperto che in Italia si vendono coltelli, che possono essere usati per ferire le persone. La soluzione? Inasprire pene, moltiplicare divieti e introdurre registri. Il cuore del provvedimento ruota attorno a modifiche alla vecchia legge sulle armi che introducono nuove fattispecie di reato per il porto di strumenti da taglio. La novità principale riguarda i coltelli con lama superiore agli otto centimetri: portarli fuori casa senza giustificato motivo poteva comportare una contravvenzione, ma ora diventa reato punito con reclusione da sei mesi a tre anni.

