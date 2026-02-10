Sicurezza a Napoli scatta la zona rossa nel quartiere Chiaia

Questa mattina il Comune di Napoli ha deciso di mettere in atto la “zona rossa” nel quartiere di Chiaia. Le forze dell’ordine controllano più strettamente le strade e le persone. La misura mira a ridurre i problemi di sicurezza crescenti in zona. La decisione è stata presa dopo riunioni tra le autorità e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Ora si aspettano i primi risultati di questa nuova misura.

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha deciso l'istituzione di due aree a controllo rafforzato: una nel quartiere di Chiaia a Napoli e l'altra a Torre Annunziata. Nnuove misure di sicurezza sono state decise nel territorio napoletano con l'istituzione di due "zone rosse", una delle quali interesserà il quartiere di Chiaia, nel cuore della città di Napoli. La decisione è arrivata nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi nel pomeriggio e presieduta dal prefetto di Napoli Michele di Bari. Accanto alla zona rossa di Chiaia, è stata individuata una seconda area a controllo rafforzato nel comune di Torre Annunziata, alla presenza anche del sindaco oplontino.

