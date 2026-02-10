Siciliotti rompe il silenzio e si candida | Il dissenso è una ricchezza

Claudio Siciliotti rompe il silenzio e annuncia ufficialmente la sua candidatura alla Presidenza nazionale dei commercialisti. Dopo settimane di silenzio, l’ex presidente si presenta come una voce alternativa e promette di portare nuove idee nel settore. La sua decisione arriva in un momento di tensioni e dibattiti tra gli iscritti, con Siciliotti che invita a considerare il dissenso come una risorsa, non un problema. Ora la partita si fa più aperta, e i commenti tra gli addetti ai lavori si fanno più intensi.

