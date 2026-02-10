Siciliotti rompe il silenzio e si candida | Il dissenso è una ricchezza
Claudio Siciliotti rompe il silenzio e annuncia ufficialmente la sua candidatura alla Presidenza nazionale dei commercialisti. Dopo settimane di silenzio, l’ex presidente si presenta come una voce alternativa e promette di portare nuove idee nel settore. La sua decisione arriva in un momento di tensioni e dibattiti tra gli iscritti, con Siciliotti che invita a considerare il dissenso come una risorsa, non un problema. Ora la partita si fa più aperta, e i commenti tra gli addetti ai lavori si fanno più intensi.
Claudio Siciliotti rompe il silenzio e ufficializza la propria candidatura alla Presidenza nazionale dei commercialisti. Lo fa con un post pubblico rivolto direttamente ai colleghi, nel quale spiega di aver maturato la decisione dopo “molte riflessioni” e in seguito alle “tante sollecitazioni.🔗 Leggi su Udinetoday.it
