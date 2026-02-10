Sicilia legge parità di genere approvata | giunte comunali con almeno il 40% di donne entro le prossime elezioni

Sicilia cambia volto. L’Assemblea Regionale ha approvato una legge che obbliga le giunte comunali a includere almeno il 40% di donne entro le prossime elezioni. È una svolta concreta per aumentare la presenza femminile in politica locale.

Sicilia, una Giunta più Rosa: l’Ars approva la legge sulla parità di genere. L’Assemblea Regionale Siciliana ha compiuto un passo significativo verso una maggiore equità di genere nella rappresentanza politica locale. Il 10 febbraio 2026, le deputate e i deputati hanno approvato in via definitiva una norma che introduce l’obbligo di garantire una presenza femminile di almeno il 40% all’interno delle giunte dei Comuni dell’Isola. La decisione, maturata dopo un intenso dibattito e un lavoro trasversale tra diverse forze politiche, è stata accolta con soddisfazione dalle parlamentari, che l’hanno definita una “battaglia vinta dalle donne”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Parlamento siciliano ha dato il via libera a una nuova legge che impone alle giunte comunali di avere almeno il 40% di rappresentanza di genere.

Il Partito Democratico Sicilia richiede un adeguamento delle giunte comunali alla legge nazionale sulla parità di genere.

Quote di genere nelle giunte comunaliVia libera dell’Ars alla norma che introduce il 40% minimo di rappresentanza di genere nelle giunte comunali dei Comuni sopra i 3mila abitanti ... marsalalive.it

Ars, in aula il ddl enti locali. Ok ad aumento indennità e quote di genereIl Parlamento siciliano ha approvato la norma che introduce le quote di genere, almeno il 40%, nelle giunte dei Comuni sopra i 3mila abitanti. Il testo inserito nel disegno di legge sugli enti locali, ... livesicilia.it

L'ARS ESAMINA IL DISEGNO DI LEGGE ENTI LOCALI. (redazione) Assemblea regionale siciliana riunita per l'esame del ddl Enti Locali. La seduta è iniziata attorno alle 17, dopo una conferenza dei capigruppo durata circa due ore. Il ddl prevede, tra le altre - facebook.com facebook