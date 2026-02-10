Sicilia centrodestra a confronto | prioritarie le elezioni locali e la successione a Messina

La Regione si prepara a un momento decisivo. I leader del centrodestra si sono incontrati per discutere le prossime elezioni locali e la successione a Messina. L’obiettivo è rafforzare le alleanze e mettere a punto una strategia chiara, perché le scelte di oggi influenzeranno il futuro politico dell’isola. La campagna è già iniziata, e le decisioni prese nei prossimi giorni potrebbero cambiare gli equilibri in Sicilia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.