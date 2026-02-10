Sicilia centrodestra a confronto | prioritarie le elezioni locali e la successione a Messina
La Regione si prepara a un momento decisivo. I leader del centrodestra si sono incontrati per discutere le prossime elezioni locali e la successione a Messina. L’obiettivo è rafforzare le alleanze e mettere a punto una strategia chiara, perché le scelte di oggi influenzeranno il futuro politico dell’isola. La campagna è già iniziata, e le decisioni prese nei prossimi giorni potrebbero cambiare gli equilibri in Sicilia.
Sicilia al bivio: il centrodestra si riunisce per blindare il futuro elettorale. Il centrodestra siciliano si appresta a un confronto cruciale. Domani, a Palermo, si terrà un vertice di maggioranza che mira a definire le strategie per le prossime elezioni amministrative. L’incontro, previsto in un momento di particolare dinamismo politico regionale, vedrà al tavolo i rappresentanti di tutte le forze che compongono la coalizione, inclusa la Democrazia cristiana. Questo vertice si inserisce in un contesto di crescente complessità politica e di una crescente richiesta di rinnovamento da parte dell’elettorato siciliano.🔗 Leggi su Ameve.eu
