Si restituisca piena dignità istituzionale alle Province le Unioni di Comuni non bastano

Questa mattina, nella Sala Guido Fanti dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, si è svolto un convegno che ha riunito amministratori e rappresentanti locali. Al centro della discussione, la richiesta di restituire piena dignità alle Province, che secondo i partecipanti devono tornare ad avere un ruolo chiaro e forte, superando il limite delle Unioni di Comuni. La questione della riforma del Tuel e del riordino territoriale è diventata un tema caldo, con molti che chiedono un intervento deciso per rilanciare le funzioni e le ris

Le Province tra riforma e nuove sfide: anche il direttore generale di via Garibaldi, Vittorio Silva al convegno UPI Emilia-Romagna Si è tenuto il 6 febbraio nella Sala Guido Fanti dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, il convegno “Province tra riforma del Tuel e riordino territoriale: principi costituzionali, funzioni e finanza locale”, promosso da Upi Emilia-Romagna. L’evento, moderato dal presidente della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna Marcovalerio Pozzato, è stato concluso dall’Assessore Regionale Davide Baruffi. Tra i relatori, che includevano autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico, anche il direttore generale della Provincia di Piacenza, Vittorio Silva.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Province Riordino Trasporto scolastico, potenziate le risorse: dalla Regione 500 mila euro in più a Comuni e Unioni montane Diga di Vetto, nasce il tavolo istituzionale: "Valorizza le voci dei Comuni" È stato istituito il tavolo di confronto sulla Diga di Vetto, con l'obiettivo di coinvolgere i Comuni e valorizzare le diverse voci del territorio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Province Riordino Argomenti discussi: Fondazione Alice: dove la disabilità diventa dignità, lavoro e comunità. «Si restituisca piena dignità istituzionale alle Province, le Unioni di Comuni non bastano»Le Province tra riforma e nuove sfide: anche il direttore generale di via Garibaldi, Vittorio Silva al convegno UPI Emilia-Romagna ... ilpiacenza.it Dopo otto anni, restituita piena dignitàSoddisfazione viene espressa dagli avvocati difensori degli imputati. Dopo molti anni e grazie alla estrema cura ed attenzione manifestate dal... Soddisfazione viene espressa dagli avvocati difensori ... lanazione.it Laziotv. . Buongiorno con la Rassegna Stampa delle province di Roma, Viterbo e Rieti di venerdì 6 febbraio 2026 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.