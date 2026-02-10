Si è spento a Marrakech Franco Santasilia era tra i massimi storici della cucina aristocratica napoletana

Si è spento a Marrakech Franco Santasilia di Torpino, uno dei più importanti chef della cucina napoletana. Era stato vittima di una caduta nei giorni scorsi e non ce l’ha fatta. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo della gastronomia locale.

Si è spento a Marrakech Franco Santasilia di Torpino, tra i massimi storici della cucina napoletana. Il decesso è avvenuto per le conseguenze di una caduta avvenuta nei giorni scorsi. Dopo il ricovero in ospedale le sue condizioni di salute sono peggiorate arrivando al tragico epilogo odierno.🔗 Leggi su Napolitoday.it

