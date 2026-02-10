Si chiama Shades of Gold sfumature di oro ed è una grandissima medaglia olimpica dedicata alle piccole grandi vittorie di tutti i giorni

Questa mattina a Milano è stata presentata Shades of Gold, una medaglia olimpica davvero speciale. È grande, fatta come un mosaico di oro e rappresenta le vittorie di ogni giorno. La medaglia si distingue per il suo stile ispirato all’arte bizantina, con tanti tasselli dorati che la rendono unica nel suo genere.

M ilano, 9 feb. (askanews) – Si chiama Shades of Gold, sfumature di oro, ed è una grandissima medaglia olimpica costruita come se fosse un mosaico di arte bizantina con tanti tasselli d’oro. L’installazione interattiva presentata in piazza Cairoli a Milano è opera dello street artist Greg Goya. “Quello che ho fatto è dipingere su quest’opera la domanda: qual è la tua più grande vittoria e chiedere alle persone di raccontarmi quelle che sono le loro più grandi vittorie all’interno dei tasselli del mosaico”. Leggi anche › Oltre lo sport: aperitivi, esperienze e molto altro a Milano Cortina 2026 Passanti incuriositi, dagli anziani ai bambini, hanno iniziato a scrivere ciascuno la propria risposta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

