Short track l’Italia è d’oro | trionfo azzurro nella mista

Questa volta l’Italia ha fatto la storia nello short track. A Milano-Cortina 2026, la staffetta mista azzurra ha vinto una finale emozionante, superando il Canada e il Belgio. La squadra italiana ha dimostrato coraggio e velocità, portando a casa l’oro in una gara che resterà negli occhi di molti. I atleti hanno dato tutto, regalando un risultato che farà parlare a lungo.

A Milano-Cortina 2026 la staffetta mista firma un'impresa leggendaria superando Canada e Belgio in una finale al cardiopalma Il tricolore sventola sul gradino più alto del podio olimpico al Mediolanum Forum di Assago. La squadra italiana di short track regala all'Italia un altro oro di questi Giochi Invernali di Milano-Cortina. Il sestetto composto da Arianna Fontana, Pietro Sighel, Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser scrive una pagina indelebile dello sport azzurro con una prestazione magistrale.

