short track italia splendido oro arianna fontana nella storia

L’Italia conquista un oro storico nello short track grazie ad Arianna Fontana, che mette in fila avversarie e scrive il suo nome nella storia dello sport. La gara si è conclusa con una vittoria netta, confermando il talento di questa atleta ormai leggenda. Sul podio anche gli altri italiani, come Pietro Sighel e Thomas Nadalini, ma è stato il sorriso di Fontana a catturare l’attenzione di tutti.

Pietro Sighel, Thomas Nadalini ed Elisa Confortola (più Luca Spechanhauser e Chiara Betti) ma soprattutto Arianna Fontana. Sono gli uomini e le don ne d’oro dello short track. La staffetta azzurra fa impazzire il pubblico milanese e conquista un oro meraviglioso. Arianna Fontana conquista la dodicesima medaglia olimpica della carriera ed è a una dal record italiano dello schermidore Edoardo Mangiarotti. In semifinale la squadra azzurra aveva eliminato l’OLanda, in finale la battaglia all’inizio è stata con la Cina, gli azzurri hanno scelto una tattica di attesa per decollare da metà gara in poi, con il sorpasso che è stato effettuato proprio da Arianna Fontana. 🔗 Leggi su Panorama.it

Approfondimenti su Arianna Fontana

