Short track Fontana delle meraviglie | è oro alle Olimpiadi con la staffetta a squadre
L’Italia conquista l’oro nella staffetta a squadre di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il quartetto azzurro, composto da Andrea Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, ha dominato la gara e portato a casa la medaglia d’oro. Una vittoria che ha fatto esplodere di gioia il pubblico e che conferma il talento degli atleti italiani in questa disciplina.
MILANO CORTINA 2026. Strepitosa impresa del quartetto misto azzurro, completato da Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Per Arianna è la medaglia olimpica n. 12 e l’orgoglio dell’IceLab di Bergamo, dove l’azzurra è tesserata e si è allenata tempo fa. Il filo di Arianna non ha più fine. Martedì 10 febbraio è una data da «circoletto rosso» per lo sport italiano e per Arianna Fontana che gratifica il suo ruolo di portabandiera nella cerimonia d’apertura con la vittoria nella staffetta a squadre di short track con i compagni d’impresa Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (più Chiara Betti e Luca Spechenhauser impiegati nei quarti e nelle semifinali). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondimenti su Fontana Delle Meraviglie
Olimpiadi Milano Cortina 2026, 2° oro per l’Italia: vittoria nella staffetta mista di short track con Confortola, Fontana, Nadalini e Sighel
Questa mattina l’Italia ha conquistato il secondo oro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026.
Olimpiadi Milano Cortina, oro per l’Italia nella staffetta dello short track: Arianna Fontana è storia
L’Italia conquista il primo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
UNA VOCE OLIMPICA! FRANCO BRAGAGNA passa dal BSMT!
Ultime notizie su Fontana Delle Meraviglie
Argomenti discussi: Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026; Da Fontana a Sighel, ecco il dream team d'oro nella staffetta mista di short track a Milano Cortina; Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza di Sighel e Fontana; Short track, meravigliosa Italia! È oro nella staffetta mista. Fontana: Il record di medaglie? Non ci penso.
Short track, Fontana delle meraviglie: è oro alle Olimpiadi con la staffetta a squadreStrepitosa impresa del quartetto, completato da Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. L’orgoglio dell’IceLab. ecodibergamo.it
Chi è Arianna Fontana, oro nella staffetta mista short track a Milano Cortina e azzurra più medagliata alle Olimpiadi invernaliLa regina azzurra dello short track inizia al meglio il suo percorso a Milano Cortina 2026. Arianna Fontana è stata grande protagonista nell'oro della staffetta mista di short track di oggi, martedì 1 ... adnkronos.com
Con l'oro nella staffetta mista dello short track, la portabandiera azzurra a Milano Cortina ha eguagliato il primato di Edoardo Mangiarotti - facebook.com facebook
Un medagliere che luccica per l'Italia nel day4! Arriva la seconda medaglia d'oro nella staffetta mista di Short Track Bronzo per Constantini/Mosaner nel Curling doppio misto #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.