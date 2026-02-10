L’Italia conquista l’oro nella staffetta a squadre di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il quartetto azzurro, composto da Andrea Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel, ha dominato la gara e portato a casa la medaglia d’oro. Una vittoria che ha fatto esplodere di gioia il pubblico e che conferma il talento degli atleti italiani in questa disciplina.

MILANO CORTINA 2026. Strepitosa impresa del quartetto misto azzurro, completato da Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Per Arianna è la medaglia olimpica n. 12 e l’orgoglio dell’IceLab di Bergamo, dove l’azzurra è tesserata e si è allenata tempo fa. Il filo di Arianna non ha più fine. Martedì 10 febbraio è una data da «circoletto rosso» per lo sport italiano e per Arianna Fontana che gratifica il suo ruolo di portabandiera nella cerimonia d’apertura con la vittoria nella staffetta a squadre di short track con i compagni d’impresa Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (più Chiara Betti e Luca Spechenhauser impiegati nei quarti e nelle semifinali). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Short track, Fontana delle meraviglie: è oro alle Olimpiadi con la staffetta a squadre

Chi è Arianna Fontana, oro nella staffetta mista short track a Milano Cortina e azzurra più medagliata alle Olimpiadi invernaliLa regina azzurra dello short track inizia al meglio il suo percorso a Milano Cortina 2026. Arianna Fontana è stata grande protagonista nell'oro della staffetta mista di short track di oggi, martedì 1 ... adnkronos.com

Con l'oro nella staffetta mista dello short track, la portabandiera azzurra a Milano Cortina ha eguagliato il primato di Edoardo Mangiarotti - facebook.com facebook

Un medagliere che luccica per l'Italia nel day4! Arriva la seconda medaglia d'oro nella staffetta mista di Short Track Bronzo per Constantini/Mosaner nel Curling doppio misto #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com