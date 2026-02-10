shopper per il drenaggio il dono degli studenti alle pazienti oncologiche

Gli studenti della scuola di moda di Fermo si sono messi in gioco per aiutare le pazienti oncologiche. Hanno cucito e consegnato 50 mini shopper per il drenaggio all’ospedale di Macerata. Un gesto semplice, ma pieno di solidarietà, nato dalla passione dei giovani per la creatività e il sostegno.

Ago, filo e creatività per dare sollievo a chi soffre, questo l’atto gentile degli alunni della classe terza di moda dell’ Ipsia Ricci di Fermo, che hanno lavorato con passione e sensibilità per realizzare e donare 50 mini shopper per il drenaggio, da dedicare alle pazienti oncologiche all’ ospedale di Macerata. Le borse sono state consegnate al responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Senologia interventistica, Paolo Decembrini, che ha accolto il gesto con grande emozione. "Studenti e studentesse hanno lavorato in modo egregio – racconta la docente Beatrice Mandorlo –, scegliendo le stoffe migliori e realizzando ogni shopper con vera cura e attenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

