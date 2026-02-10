Shevchenko svela un colloquio con Spalletti | E’ stato davvero un signore Ecco cosa ci siamo detti

Shevchenko rivela un retroscena sul suo rapporto con Spalletti. L’attaccante ucraino ricorda un colloquio con l’ex allenatore della Roma, che lo voleva alla Juve ai tempi in cui era ancora in orbita giallorossa. Shevchenko racconta che Spalletti si è comportato da vero signore e spiega cosa si sono detti in quella occasione.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.