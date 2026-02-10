Shevchenko svela un colloquio con Spalletti | E’ stato davvero un signore Ecco cosa ci siamo detti
Shevchenko rivela un retroscena sul suo rapporto con Spalletti. L’attaccante ucraino ricorda un colloquio con l’ex allenatore della Roma, che lo voleva alla Juve ai tempi in cui era ancora in orbita giallorossa. Shevchenko racconta che Spalletti si è comportato da vero signore e spiega cosa si sono detti in quella occasione.
Shevchenko svela un retroscena su Spalletti. Il tecnico della Juve voleva l’ucraino ai tempi della Roma. Lui ci stava pensando, ma.. Il legame tra i grandi campioni e il campionato italiano è spesso fatto di storie non scritte, di trattative sfumate e di colpi di scena che avrebbero potuto cambiare la geografia della Serie A. Uno dei racconti più affascinanti emersi recentemente riguarda Shevchenko, l’indimenticato “Re dell’Est”, che ai microfoni di Amazon Prime ha svelato un retroscena inedito sulla sua carriera, proprio nel periodo successivo alla sua complessa esperienza in Premier League con la maglia del Chelsea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
