Andriy Shevchenko rivela un retroscena inedito sulla sua carriera. L’ex attaccante ucraino racconta di aver avuto un’opportunità concreta di vestire la maglia della Roma nel 2008. Dopo il suo passaggio al Chelsea, Shevchenko dice di aver ricevuto chiamate da Spalletti, che lo voleva in giallorosso, e di aver anche incontrato Berlusconi. Ma poi tutto è saltato e la trattativa non si è mai concretizzata.

Il passato di Andriy Shevchenko avrebbe potuto tingersi di giallorosso. In un’intervista rilasciata a Luca Toni per il programma “Fenomeni”, l’ex fuoriclasse ucraino ha svelato un inedito retroscena di mercato risalente al 2008, subito dopo la sua complicata esperienza al Chelsea. “Il club che mi voleva davvero era la Roma “, ha confessato Sheva, ricordando le telefonate intercorse con l’allora tecnico capitolino Luciano Spalletti. “Spalletti è stato un vero signore”, ha raccontato l’ex Pallone d’Oro. “Mi ha chiamato personalmente e abbiamo parlato a lungo di tutto; ci avevo pensato seriamente proprio per il bellissimo rapporto che si era creato con lui durante quei colloqui”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Shevchenko shock: “Ero della Roma, mi chiamò Spalletti. Poi intervenne Berlusconi”

