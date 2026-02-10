Settimana bianca i consigli e i falsi miti per non rischiare muscoli e articolazioni

Durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, molti stanno approfittando della neve per la tradizionale settimana bianca. Ma attenzione: tra sci e ciaspolate, bisogna rispettare alcune regole per evitare di farsi male. Sono tanti i consigli utili per non rischiare muscoli e articolazioni, e anche i falsi miti che circolano spesso tra gli appassionati. Con il freddo e le piste sempre più affollate, è importante prepararsi bene e seguire le dritte giuste per godersi la neve in sicurezza.

Siamo nel bel mezzo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. E la neve ricopre con la sua coltre le vette dei monti, proponendo scenari da sogno. Difficile resistere alla tentazione di calzare gli scarponi, salire su sci o tavole da snowboard e lanciarsi in discese più o meno rapide. Bello. Bellissimo. Ma ci vuole attenzione. E non solo per chi fa i conti con malattie dell'apparato locomotore, ma per tutti. Magari superando anche pregiudizi che non hanno ragione di essere come l'impossibilità di svolgere esercizio fisico per il freddo. Lo ricordano gli esperti della Società Italiana di Reumatologia (SIR): l'esercizio fisico è indicato anche col freddo: muoversi in inverno non solo è possibile, ma fa bene.

