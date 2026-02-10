Questa mattina, vicino a Inveruno, una donna di 60 anni è stata vittima di una truffa improvvisa. Un uomo l’ha ipnotizzata e l’ha convinta ad aprire la cassaforte, consegnandogli diversi Rolex. La vittima si è resa conto troppo tardi, quando l’uomo era già scomparso con i gioielli. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire come sia potuto succedere e chi si trovi dietro questa truffa.

Una truffa dai contorni ancora misteriosi quella che si è consumata l’altro giorno alle porte di Inveruno. Vittima un sessantenne, persona conosciuta e tutt’altro che ingenua. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo si trovava nella propria abitazione quando qualcuno ha citofonato. Alla porta si è presentata una sola persona, apparentemente con il pretesto di chiedere alcune informazioni. Da quel momento la vicenda prende una piega oscura. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, l’utilizzo di uno spray narcotizzante ma non si esclude nemmeno che il truffatore sia riuscito in qualche modo a suggestionare o ipnotizzare la vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Sessantenne ipnotizzato e derubato. Apre la cassaforte e consegna i Rolex

