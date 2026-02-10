Serie C

Il quarto di ritorno del girone B di Serie C si è aperto con risultati deludenti per le squadre italiane coinvolte. Le partite di questo turno non hanno sorriso alle nostre rappresentanti, che ora devono affrontare un cammino più complicato in classifica. La giornata si è conclusa con alcune sconfitte e poche soddisfazioni, lasciando i tifosi preoccupati per il proseguo del campionato.

Turno infausto, il quarto di ritorno del girone B della Conference Nord-Ovest del campionato di serie C, per le nostre squadre. L’ Endiasfalti Agliana di coach Giulio Gambassi ha ceduto 88-80 (18-26, 38-50, 63-73) a Montevarchi contro la Fides, la Valentina’s Bottegone è crollata a Firenze sponda-Sancat: 87-69 (16-20, 47-43, 64-57). In classifica Agliana scende al quarto posto con 24 punti, alle spalle di Union Prato 32, Prato Dragons 30 e San Vincenzo 26, mentre Bottegone resta in tredicesima posizione a quota 14, ma vede allontanarsi le squadre che lo precedono. I neroverdi sono riusciti a condurre la gara dominando nel punteggio per tre quarti, per poi sciogliersi come neve al sole nell’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C Approfondimenti su Conference Nord Ovest Serie A, Serie B e Serie C: quanti sono gli appassionati che seguono le leghe italiane? Le leghe italiane di calcio attirano un numero crescente di appassionati. Gravina, proposta clamorosa! Ecco come potrebbero cambiare promozioni e retrocessioni tra Serie A e Serie B. E sulla Serie C Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Serie C, la gol colletion di sabato 7 febbraio Ultime notizie su Conference Nord Ovest Argomenti discussi: Serie C, le gare della 25^ giornata su Sky; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Under 16 Serie C: scontro diretto per il primato in classifica del gruppo B tra Vicenza e Trento; Benevento da infarto: sbaglia un rigore al 93', segna il gol vittoria al 102'! Crollo Salernitana. Serie C, il calendario della 26^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 26^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score 25^ giornata, pari al Martelli! (oggi 8 febbraio 2026)Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 8 febbraio 2026, per la 25^ giornata. ilsussidiario.net Volley Serie B2, per l'Academy Valtellina uno storico quarto posto #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook #Ordoñez condanna il #Bologna al 94': crisi #Italiano, quarto ko consecutivo in Serie A x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.